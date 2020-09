Armata a găsit un nou depozit de azotat de amoniu lângă portul din Beirut Armata libaneza a declarat joi ca a gasit 4,35 tone de azotat de amoniu lânga intrarea în portul Beirut, locul unde a avut loc explozia uriasa de luna trecuta, potrivit Mediafax.



Explozia catastrofala din 4 august a devastat orasul si a ucis aproximativ 190 de oameni. Autoritatile au stabilit ca explozia a fost cauzata de cele aproximativ 2.750 de tone de azotat de amoniu care au fost depozitate în conditii nesigure în port ani de zile.



Guvernul Libanului a demisionat pe fondul furiei publice din natiunea deja pusa în genunchi de o criza economica.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

