- Ministerul Apararii Naționale a confirmat ca au fost gasite resturi de la o drona in județul Tulcea, dupa ce Rusia a reluat atacurile impotriva Ucrainei langa granița cu Romania, se arata intr-un comunicat de presa.

- Ministerul Apararii Naționale a confirmat joi ca a gasit resturi provenind de la drone rusești in apropiere de localitatea Plauru, in județul Tulcea, in zona unde au fost emise mesaje Ro-Alert ca urmare a atacurilor ruse care au vizat infrastructura de pe malul ucrainean al Dunarii. Și noaptea de miercuri…

- Fortele ucrainene au anuntat joi ca au distrus 25 din cele 38 de drone rusesti de atac lansate peste noapte impotriva teritoriului sau, precizand ca trei drone „au fost pierdute” dupa ce au trecut frontiera de stat cu Romania. In județul Tulcea a fost din nou alarma Ro-Alert azi-noapte, locuitorii fiind…

- Razboi in Ucraina. Un nou atac al rusilor asupra portului ucrainean Ismail, aflat la doi pasi de tara noastra, i-a pus in alerta pe locuitorii din judetul Tulcea. Exploziile au fost atat de puternice incat s-au vazut si s-au auzit si de pe malul romanesc. S-a intamplat in jurul orei 2 noapte, atunci…

- "Ministerul Apararii Nationale a intarit masurile de monitorizare si supraveghere a spatiului aerian national cu fortele si mijloacele aflate in Serviciul de Lupta Politie Aeriana. La ora 2,19, doua aeronave F-16 ale Fortelor Aeriene Romane au decolat din Baza 86 Aeriana Borcea pentru monitorizarea…

- In dimineața zilei de 6 iulie, forțele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina, in proximitatea graniței cu Romania din județul Tulcea. Traiectoria dronelor a determinat Ministerul Apararii Naționale (MApN) sa puna in alerta Serviciul de Poliție Aeriana. In urma detectarii…

- Ministerul Apararii a ridicat doua avioane F-16, de la baza Borcea, sambata dimineața, dupa ce rușii au atacat cu drone la granița cu Romania. Locuitorii din județul Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, care vizeaza localitatile de la granita cu Ucraina, in care au fost avertizați asupra pericolului…

- Oficial, Romania este aparata de doua sisteme Patriot. Al doilea echipament a devenit operațional vineri, dupa ce militarii romani au tras doua rachete in poligonul Capu Midia, din județul Constanța. Patriot reprezinta cea mai mare achiziție a Romaniei de dupa Revoluție. Ministerul Apararii Naționale…