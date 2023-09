Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis transmite ca resturile de drone gasite in Romania reprezinta ”o incalcare inacceptabila a teritoriului Romaniei”. Iohannis a spus ca a discutat cu șeful NATO, Jens Stoltenberg, iar din partea acestuia a primit garanții ca intreaga Alianța este alaturi de Romania.Citește…

- NATO nu are niciun indiciu ca resturile de drone gasite pe teritoriul Romaniei au fost cauzate de un atac intentionat lansat de Moscova impotriva Romaniei, a declarat joi seful aliantei, Jens Stoltenberg, citat de Reuters, scrie News.ro. "Nu avem nicio informatie care sa indice un atac intentionat din…

- Aliații NATO și-au exprimat „solidaritatea puternica” cu Romania dupa ce autoritațile de la București au informat despre un incident in care parți din ceea ce ar putea fi o drona rusa au cazut pe teritoriul romanesc. „Continuam sa monitorizam indeaproape situația și ramanem in contact strans cu aliatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a fost informat in timp real de Ministerul Apararii Nationale de descoperirea unor componente care par a fi ale unei drone, pe teritoriul Romaniei.Inainte de a vorbi despre Summit, doresc sa ma refer la informatiile de ultima ora privind identificarea,…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a transmis miercuri ca „nu a identificat amenințari de natura militara la adresa teritoriului național”, reacția MApN venind dupa un nou atac cu drone al armatei ruse asupra porturilor ucrainene de pe Dunare.

- Ministerul Apararii Naționale s-a autosesizat cu privire la informațiile transmise joi, 3 august, in spațiul public de reprezentanții autoritaților comunei Ceatalchioi, jud. Tulcea, referitoare la suspiciuni de cadere accidentala pe teritoriul Romaniei a unor parți dintr-o drona.

- MApN nu a identificat amenintari militare directe la adresa Romaniei, in urma recentelor atacuri ale armatei ruse din zona Ismail. Armata monitorizeaza permanent spatiul national terestru, maritim si aerian si coopereaza cu structurile NATO pentru consolidarea apararii pe intregul flanc estic si descurajarea…

- Seretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca, in momentul de fata, Ucraina este mai aproape de Alianța Nord-Atlantica decat in ​​orice alt moment al istoriei sale, relateaza Rador.Potrivit RBC, oficialul a facut declaratia respectiva, miercuri, in marja summitului NATO de la Vilnius,…