- Ministerul Apararii din Romania transmite faptul ca, in urma cautarilor efectuate de echipe mixte de specialiști, au fost gasite mai multe resturi de drone pe teritoriul Romaniei. Aceste resturi de drone survin ca urmare a atacurilor lansate aproape de granița dintre Romania și Ucraina.

- „Deși NATO nu are nicio informație care sa indice vreun atac intenționat al Rusiei impotriva teritoriului aliat, aceste acte sunt iresponsabile și potențial periculoase", a declarat un purtator de cuvant al Alianței intr-un comunicat oficial.In contextul acestor evenimente, NATO și-a intensificat in…

- Mesaj RO-Alert la Tulcea, dupa ce mai multe drone neidentificate au fost observate in apropierea graniței. Ministerul Apararii a ridicat in aer doua avioane de lupta F-16. Avertizarea a fost data in noaptea de marți spre miercuri, dupa atacurile rușilor asupra portului ucrainean Ismail, aflat la aproximativ…

- Doua lucruri in viața sunt sigure: moartea și impozitele. Pe cele din urma, romanii se pare ca le iau mai in serios decat multe țari occidentale. Cu peste 22.000 de angajați, Fiscul roman asigura un inspector fiscal pentru fiecare 863 de cetațeni. Comparativ, Fiscul american are abia cate un angajat…

- Compania sud-coreeana Hanwha Aerospace a anuntat miercuri semnarea unui contract cu Ministerul Apararii Nationale din Romania privind furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate K9 (SPH) si a 36 de vehicule de realimentare cu munitie K10 (ARV), valoarea contractului fiind de aproximativ un miliard de…

- O urna de vot a cazut dintr-o autoutilitara, in timpul transportului, pe DN59A, in județul Timiș, și a provocat un accident. Potrivit IPJ Timiș, accidentul a fost sesizat luni la 112 și a avut loc pe DN59A, pe raza comunei Sacalaz. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca un barbat in varsta…

- Pompierii intervin de urgența, luni dupa-amiaza, in localitatea Mireasa din județul Constanța, unde un copil de 9 ani a cazut intr-o fantana de 19 metri adancime. Potrivit primelor informații, copilul comunica cu salvatorii. „Misiune contracronometru a pompierilor constanțeni pentru salvarea unui copilul…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre Ministerul Justitiei care reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, cat si modalitatea de recuperare a cheltuielilor provocate…