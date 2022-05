Armani donează jumătate de milion de euro pentru refugiații ucraineni de la Milano Dupa ce trupele ruse au atacat Ucraina, cateva sute de cetațeni ai acestei țari au ajuns, ca refugiați, la Milano. Ca peste tot, cei mai mulți dintre ei, sunt femei, copii, oameni in varsta, plecați, cel mai adesea, cu ce era pe ei. Fundația MilanoAiutaUkraine a inițiat o campanie de strangere de fonduri pentru a-i ajuta pe refugiați cu achiziționarea de produse de prima necesitate și cu furnizarea de bonuri de cumparaturi. Acestea sunt imparțite refugiaților, fie familiilor care ii gazduiesc. De asemenea, sunt platiți interpreții și mediatorii care ajuta familiile ucrainene sa se stabileasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

