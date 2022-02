Giorgio Armani a oprit muzica pentru a-și susține in tacere prezentarea de moda la Milano, din respect pentru oamenii prinși in conflictul armat din Ucraina. Modelele au pasit pe podium intr-o liniste nefireasca, intrerupta de aplauzele publicului, purtand jachete scurte in nuante pastelate si rochii stralucitoare, cu paiete negre si argintii. “Decizia mea de a […] The post Armani aduce un omagiu Ucrainei: spectacol tacut la Milano first appeared on Ziarul National .