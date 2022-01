Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia este foarte dificila. Expertul a mai adaugat ca Rusia se ferește de NATO, insa daca Ucraina este atacata de Rusia, NATO nu va ajuta militar Ucraina. „Este ceva foarte serios. Nu am fost niciodata dupa 1991, dupa prabușirea Uniunii Sovietice, atat de aproape de un razboi. Tensiunea este mult prea…