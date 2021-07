Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Sector 1 Sebastian Burduja a anuntat marti ca liberalii care sunt in Consiliul Local al Sectorului 1 vot sustine demersul in instanta al edilului Clotilde Armand pentru rezilierea contractului cu Romprest, insa va fi depus un amendament pentru a fi asigurat ca votul in CL este dat pe oportunitate.…

- Liderul PNL Sector 1 Sebastian Burduja a anuntat marti ca liberalii care sunt in Consiliul Local al Sectorului 1 vot sustine demersul in instanta al edilului Clotilde Armand pentru rezilierea contractului cu Romprest, insa va fi depus un amendament pentru a fi asigurat ca votul in CL este dat pe…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, afirma, marti, ca asteapta mai multa responsabilitate din partea consilierilor locali pentru a rezolva problema gunoiului din sector si pentru a rezilia contractul cu Romprest. ”Fara participarea lor nu putem rezolva problema gunoiului. Daca nu vin, inseamna…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat luni, pe pagina sa de socializare ca va convoca din nou pentru marti o sedinta de Consiliu Local. Armand dorește sa obțina mandat din partea Consiliului Local pentru promovarea unei actiuni legate de rezilierea contractului cu Romprest. De precizat este…

- Clotilde Armand convoaca o noua ședința de urgența pentru a primi mandat sa rezilieze contractul cu Romprest, dupa ce instanța de judecata a respins actiunea formulata de Primarul Sectorului 1 pentru lipsa calitatii procesuale active. „Instanța a decis și mi-a dat dreptate: Primarul trebuie imputernicit…

- ”Instanta a decis si mi-a dat dreptate: Primarul trebuie imputernicit de Consiliul Local al Sectorului 1 pentru a putea rezilia contractul cu Romprest in Justitie. Pentru ca parte din acest contract este Consiliul local. Nu primarul. Ce au spus consilierii PNL dupa sedinta de vineri la care nu s-au…

- Presedintele PNL Sector 1 Sebastian Burduja a propus o intrevedere cu toate partile implicate in problema gunoiului din sectorul 1 si constituirea unui grup de lucru. Consilierii PNL au acuzat din nou lipsa de comunicare cu primarul Clotilde Armand.

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand anunta, dupa ce Romprest a anuntat ca reia activitatea de salubrizare in sector, ca Primaria va depune plangeri penale pentru infractiunea de santaj actionarilor Romprest si va cere ridicarea licentei. De asemenea, va cere rezilierea contractului cu aceasta companie.