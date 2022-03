Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei pleaca la Varșovia, in frunte cu premierul Nicolae Ciuca. Motivul deplasarii il constituie o ședința comuna de guvern Romania – Polonia. Ședința comuna este programata in ziua de joi, 3 martie 2022. Deplasarea oficialilor romani se va face pe cale aeriana. Nu se știe deocamdata ce…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuza, marti, PNL si PSD ca au refuzat sa voteze bugetul pentru 2022 si ”au lasat astazi fara ajutor si fara hrana 800 de refugiati din Ucraina”. De asemenea, primarul afirma ca intreaga activitate a institutiei este afectata si sunt in pericol mai multe ajutoare,…

- ”PNL si PSD Sector 1 au lasat astazi fara ajutor si fara hrana 800 de refugiati din Ucraina care sunt gazduiti de catre Primaria Sectorului 1. Consilierii social-democrati si liberali au parasit sala de consiliu atunci cand trebuiau sa voteze proiectul de buget pe anul 2022”, a scris, marti, pe Facebook,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit-o, luni, la Palatul Victoria, pe Ylva Johansson, comisar european pentru afaceri interne, context in care, in cadrul discutiilor, a insistat asupra importantei "solidaritatii si unitatii UE si NATO" in contextul crizei generate in Ucraina. Fii la curent…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se implica in sprijinirea Ucrainei. In acest sens Primaria Sectorului 5 o sa ofere sprijin vecinilor de la granița peste un milioane de lei; de asemenea, o sa mai doneze lapte praf și sange. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari joi ca Alianta va continua sa ofere sprijin "politic si practic" Ucrainei si Georgiei, tari ai caror ministri ai apararii participa la reuniunea pe care omologii lor aliati o desfasoara la Bruxelles, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca Alin Vieru, fost director general al Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 1, trimis in judecata de DNA , a fost condamndat la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita. „Dupa trei ani de procese, justitia a dat prima…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, i-a acuzat pe consilierii locali ai USR ca genereaza blocaje „intr-un mod ticalos”, in acest sens transmițandu-i o scrisoare lui Dacian Cioloș pentru a afla daca știe și daca accepta ca reprezentanții partidului sau blocheaza la nivelul Consiliului Local cea mai…