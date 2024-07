Stiri pe aceeasi tema

- Seceta pedologica moderata si puternica in cultura graului de toamna si porumbului se extinde, in conditiile in care, sub aspect termic, in aceasta saptamana va predomina o vreme mai calda decat in mod obisnuit la scara intregii tari, chiar caniculara in zonele de campie, potrivit prognozei agrometeorologice…

- Circa 20.000 de hectare insamantate cu culturi de toamna au fost afectate de seceta pedologica anul acesta, cu pierderi intre 40% si 50%, potrivit ultimelor rapoarte operative din teren primite de Directia pentru Agricultura Vrancea. In toamna au fost insamantate in Vrancea peste 30.000 de hectare cu…

- INCAPAȚANAȚI… In ultimii ani, seceta a afectat din ce in ce mai mult județul Vaslui, iar acest lucru s-a vazut și in sumele pe care fermierii din județul nostru le-au decontat pentru calamitațile provocate de lipsa precipitațiilor. Una dintre cele mai afectate este Valea Prutului, deși in aceasta zona…

- Rachetele antigrindina nu polueaza și nu creeaza seceta, dau asigurari specialiștii. In țara sunt 99 de puncte de lansare care protejeaza culturile și bunurile oamenilor in fața fenomenelor extreme, pe o suprafața de 2,6 milioane de hectare, cea mai mare din sud-estul Europei. Precizarile au fost facute…

- In ciuda ploilor care au cazut in ultima perioada, specialiștii nu au vești foarte bune pentru agricultori. Daca porumbul va beneficia de umiditate, in schimb culturile de grau sunt, in continuare, afectate de seceta pedologica, spun specialiștii ANM. Seceta pedologica moderata si izolat puternica se…

- Cultura graului de toamna este afectata de seceta pedologica moderata si puternica in Moldova, Dobrogea, Oltenia si Muntenia Cultura graului de toamna este afectata de seceta pedologica moderata si puternica in Moldova, Dobrogea, Oltenia si Muntenia, precum si local in estul si sudul Transilvaniei,…

- Datele recente furnizate de Serviciul Agrometeorologie al Administratiei Nationale de Meteorologie ANM arata ca, la data de 19 Aprilie 2024, situatia umiditatii solului in Romania este variabila, cu regiuni afectate de seceta pedologica moderata si puternica.Date oficiale de la ANM La data de 19 Aprilie…