Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa '90, au inceput sa vina inspre Romania mesaje discrete de interes care, mai tarziu, au fost formalizate la nivelul cel mai inalt: ambitia Romaniei, inainte si mai ales dupa ce va fi devenit parte a UE si NATO, ar fi trebuit sa fie ajungerea la un statut special, absolut unic la nivelul…

- Un fenomen meteo destul de des intalnit, cel putin in ultima periooada, a avut loc pe Marea Neagra. O tornada a fost surprinsa in largul marii in apropiere de Arkhipo Osipovka din Rusia. In imaginile surprinse din statiunea destul de aglomerata se vede tornada la o distanta destul de mica de malul marii.…

- Senatorul PNL Florin Citu a sustinut marti ca Liviu Dragnea, prin proiectul care stabilește masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra adoptat de Camera Deputatilor luni, ca for decizional, intenționeaza sa transforme Romania intr-un pe persoana fizica”."Cum ne-a obișnuit, in after-hours,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni, dupa ce deputații au adoptat, decizional, proiectul care stabilește masurile de exploatare a gazelor din Marea Neagra, ca nu putem accepta ca țara noastra sa fie in continuare dependenta energetic de Rusia.„Este o lege foarte…

- Rusia construieste un tun cu raze laser capabile sa distruga obiecte din spatiu. Noul dispozitiv din armamentul rusesc va avea marimea unui telescop si va fi utilizat pentru distrugerea deseurilor spatiale care ameninta celelalte dispozitive...

- Administratia prooccidentala din Ucraina sustine ca a depistat o nava militara rusa in apropierea Insulei Serpilor din Marea Neagra, dar Rusia a catalogat drept "ridicole" acuzatiile Kievului, informeaza presa ucraineana si rusa, conform Mediafax.Oportunitate spectaculoasa pentru oamenii de…

- Rusia desfasoara pana vineri exercitii de amploare in Crimeea (peninsula ucraineana anexata in 2014), la care participa peste 6.000 de militari si mai mult de 100 de avioane si elicoptere, informeaza joi agentia de presa RIA Novosti si canalul de televiziune NTV.

- Rusia desfasoara pana vineri exercitii de amploare in Crimeea (peninsula ucraineana anexata in 2014), la care participa peste 6.000 de militari si mai mult de 100 de avioane si elicoptere, informeaza joi agentia de presa RIA Novosti si canalul de televiziune NTV.