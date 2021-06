Distrugatorul USS Paul Ignatius (DDG 117), din clasa Arleigh-Burke, al US Navy, a lansat doua rachete interceptoare Standard Missile-3 (SM-3) pentru a angaja ținte balistice lansate din poligonul naval Hebride. Sistemul BMD instalat la Deveselul in Romania este bazat pe interceptorii SM-3. „Astazi marcam o noua era in apararea balistica maritima și integrarea perfecta a […] The post Arma teribila pe care americanii au adus-o la Deveselu. Rachetele balistice ale lui Putin nu mai sunt, acum, o amenintare first appeared on Ziarul National .