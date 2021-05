Intre 2016 și 2018, aproximativ cincizeci de diplomați americani și canadieni acreditați la Havana, precum și membri ai familiilor lor, au suferit migrene severe, tinitus, tulburari vizuale și cognitive,probleme de echilibru și amețeli. Suspiciunile asupra acestor cauze s-au deplasat de la Cuba catre Moscova. In toamna anului 2016, personalul Ambasadei SUA aflat in post la […] The post Arma secreta și raul misterios: „sindromul Havanei” lovește acum Washingtonul first appeared on Ziarul National .