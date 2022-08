Stiri pe aceeasi tema

- Țarile din UE se pregatesc pentru ”cea mai proasta situație”. A inceput programul de economisire a gazului Țarile UE intra de miercuri, 10 august, intr-un program de reducere a consumului de gaze naturale cu 15%, pana in 31 martie 2023. De asemenea, țarile UE stocheaza cantitați importante de gaz pentru…

- La mai puțin de doua saptamani de la inrolare, Ivan a ajuns in prima linie a ofensivei Rusiei din estul Ucrainei și a luat parte la atacuri asupra pozițiilor ucrainene. Ivan, 31 de ani, care a cerut sa vorbeasca sub protecția anonimatului, a spus ca a avut parte doar de cinci zile de antrenament inainte…

- Criza forței de lupta cu care se confrunta Rusia o impinge la masuri cu urmari previzibile. „O saptamana de instrucție nu inseamna nimic – este o cale directa spre spital sau spre moarte”, au explicat analiștii militari pentru publicația independenta rusa de limba engleza The Moscow Times . La mai puțin…

- Vineri, 8 iulie 2022, la Catedrala Reformata-Lutherana din Sebeș, de la ora 19.00, Alexandru Tomescu va fi in concert, in cadrul Turneului Internațional ”Stradivarius 2022”. Ajuns la ediția a XV-a, Turneul Internațional Stradivarius din acest an este „Paganini Magic” și include mai multe locații, pana…

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și

- Armata ugandeza a anunțat ca a descoperit un centru de antrenament pentru atentatorii sinucigași cu bomba, potrivit Reuters, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Armata ucraineana nu a invatat inca sa foloseasca noile arme trimise de SUA, spun jurnaliștii americani de la The New York Times, care citeaza un ofițer din armata ucraineana. De cand Rusia a invadat Ucraina, națiunile NATO au trimis Ucrainei echipamente militare și arme din ce in ce mai sofisticate.…