- Autoritațile ruse au pregatit un pachet de sancțiuni reciproce impotriva statelor occidentale care au impus restricții impotriva Rusiei din cauza operațiunii militare din Ucraina, a declarat vineri presei președintele Consiliului Federației Ruse, Valentina Matviyenko. Rusia ia masuri impotriva Occidentului…

- Președintele american Joe Biden a zis in mod repetat ca nu va trimite trupe americane in Ucraina pentru a se opune invaziei militare rusești, dar secretarul de stat Antony Blinken subliniaza ca situația va sta diametral opus in cazul unei agresiunii asupra unui stat membru NATO, relateaza ABC News.…

- Dupa cinci ore de dialog cu președintele rus Vladimir Putin, Emmanuel Macron a declarat ca „suntem constienti de gravitatea situatiei si de necesitatea imperativa de a gasi drumul pacii si stabilitatii in Europa”. Cei doi au afirmat ca discutia a fost una utila. Presedintele francez Emmanuel Macron…

- Marea Britanie l-a indemnat pe Vladimir Putin sa „faca un pas inapoi” in criza din Ucraina, avertizand ca orice incursiune a trupelor rusești in țara vecina va declanșa sancțiuni impotriva companiilor și oligarhilor, persoanelor apropiate de Kremlin, relateaza Reuters.

- Pe fondul tensiunilor acute dintre Occident și Rusia, ministrul de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, a avertizat Moscova cu privire la escaladarea crizei din Ucraina. Și, dupa ce a avertizat-o, a cerut exceptarea de la sancțiuni a gazului lui Vladimir Putin. Intr-un interviu pentru presa,…

- Daca SUA impun sancțiuni la adresa președintelui Vladimir Putin in cazul unei intervenții a Rusiei in Ucraina, demersul ar echivala cu ruperea relațiilor dintre Rusia si SUA, a comunicat, joi, purtatorul de cuvant de la Kremlin.

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva lui Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a avertizat joi Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens in Senatul SUA, relateaza AFP, RIA Novosti…

- Un parteneriat strategic intre adversarii Occidentului se infiripa, aparent la inițiativa președintelui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin l-a invitat pe președintele Iranului, Ebrahim Raisi, sa viziteze Rusia. Anunțul despre invitația lansata de Putin a fost facut de un purtator de cuvant al guvernului…