Joe Biden a aprobat furnizarea catre Ucraina a controversatelor munitii cu fragmentatie si va face vineri un anunt oficial in acest sens. Germania se opune trimiterii de munitie cu dispersie. Acest tip de munitie, numit si cluster, este interzis in 123 de tari. Arme cu dispersie pentru Ucraina Washingtonul intentioneaza sa livreze Kievului arme cu […]