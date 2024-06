Stiri pe aceeasi tema

- A redus dobanzile. Banca Centrala Europeana a redus, joi, dobanzile, mișcare așteptata la scara larga de piețe și economiști, dar in ciuda unor presiuni inflaționiste care persista. BCE a anunțat o reducere a ratei dobanzii principale de la un maxim istoric de 4% la 3,75%, scrie BBC . Se așteapta ca…

- Romania este una dintre țarile in care se produc cele mai multe accidente rutiere soldate cu morți și raniți grav din Uniunea Europeana. Multe dintre acestea au la baza neatenția sau slaba cunoaștere a regulilor rutiere, lucru valabil și in cazul pietonilor.Peste 1500 de persoane au murit anul trecut…

- Bugetarii se plang ca au ramas in urma cu salariile. Zeci de angajați chiar din sanul Guvernului au ieșit in strada sa-și strige nemulțumirile. Premierul Marcel Ciolacu susține ca nu se pot face majorari in momentul actual, ci abia de anul viitor se ia in discuție acest lucru, cand se va face și cererea…

- Daca in 2024 Paștele Ortodox s-a sarbatorit la o distanța de mai bine de o luna dupa Paștele Catolic, anul viitor situația se schimba. In 2025, Paștele Ortodox și Paștele Catolic se vor sarbatori in aceeași zi, anume pe 20 aprilie. Este vorba despre un fenomen rar, care se intampla intr-un anumit…

- Mircea Fechet, ministrul Mediului și președintele PNL Bacau, și-a depus candidatura la președinția Consiliului Județean: „Mi-am depus astazi candidatura pentru președinția Consiliului Județean Bacau pentru ca imi doresc sa le lasam copiilor noștri un județ de care sa fie mandri și in care sa iși poata…

- Constanta poate oferi multe oportunitati tinerilor daca exista mai multa preocupare din partea autoritatilor locale, considera alesii locali PSD."Deoarece acestia sunt discriminati pe piata muncii, fiind deseori refuzati pentru a ocupa un loc de munca, fie pentru ca nu au experienta, fie pentru ca nu…

- Primul și ultimul sunet vor fi in weekend. Ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat structura anului de studii 2024/2025. Potrivit ministrului, zilele vor fi foarte scurte și pe deplin achitate.

- In aceasta saptamana, am programat o serie de plantari de arbori pe domeniul public al comunei. In spatele Dispensarului Uman din Mihai Viteazu, langa Capela de pe strada Caprioarei, in parcul din satul Cheia, sunt doar cateva dintre locațiile unde vor fi sadiți cei 30 de tuja smaragd și cei 100 de…