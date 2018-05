Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul rus Arkadi Babcenko, despre care s-a afirmat ca a fost asasinat marti la Kiev, este in viata, el aparand intr-o conferinta de presa la televiziunea ucraineana, politistii explicand ca totul a fost o inscenare a serviciilor secrete ucranene, scrie The Guardian.Vasily Gritsak, seful…

- Jurnalistul rus Arkadi Babcenko, despre care se anuntase ca a fost asasinat la Kiev, este in viata, autoritatile ucrainene explicand ca asasinatul a fost inscenat pentru dejucarea unui complot organizat de serviciile secrete ruse.

