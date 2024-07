Stiri pe aceeasi tema

- Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu UAT COMUNA TIMIȘEȘTI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare in satele Dumbrava și Zvoranești din comuna Timișești, județul Neamț”,…

- Este un moment istoric faptul ca UDMR (Uniunea Democrata Maghiara din Romania) va avea primari in doua comune și consilieri locali in șase comune din județul Bacau in care locuiesc ceangai, a declarat președintele UDMR din județul Bacau, Laszlo Pogar, intr-un comunicat remis Agenției de Presa MTI.

- ”Un consiliu economic condus de presedintele interimar al Iranului, Mohammad Mokhber, a aprobat un plan de crestere a productiei de petrol a tarii de la 3,6 milioane de barili pe zi la 4 milioane de barili pe zi”, a adaugat Tasnim. Iranul este un producator major in cadrul Organizatiei Tarilor Exportatoare…

- Libertatea cuvantului și o presa libera au fost unele dintre marile caștiguri obținute de romani in urma Revoluției din 1989. Dupa aproape cinci decenii de informație controlata de stat și de știri libere ascultate temator, cu radioul sub perna, romanii aveau, in sfarșit, acces neingradit la informații. Increderea…

- Doamna Giorgiana Avramescu, directorul Agenției de Presa A.M. Press, este plecata in aceste zile in Spania. Ca un fost și actual colaborator apropiat al primei agenții de presa private de dupa evenimentele din 1989, ma gandesc sa ofer și eu un subiect potrivit pentru fluxul redacțional. Adica in ton…

- MOTTO: ,,Doi corbi, in vals, cu penele de foc, Ecouri aramii, de sarbatoare, Un joc arzand in focul altui joc Al zborului ajuns pe alta mare.” Cornelia Calaidjoglu La o agenție de presa lansata de un om dedicat poemelor, ma gandesc acum la poetul Lucian Avramescu, ma bucur sa pot prezenta profilul unui…

- Claudiu Negurita, presedintele organizatiei S.O.S. Neamt, alaturi de colaboratori apropiati, a organizat cu putin timp in urma o microconferinta de presa, care lesne putea fi inlocuita de un comunicat. In principal, s-a reconfirmat ca Marius Loredan Popa este si candidat de primar la Piatra-Neamt, si…

- Un seism submarin care a avut magnitudinea 6, potrivit Agentiei meteorologice japoneze (JMA), s-a produs joi in largul coastelor prefecturii Fukushima, in nord-estul Japoniei, fara sa declanseze insa o alerta de tsunami, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Presa locala nu a semnalat victime si pagube…