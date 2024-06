Aris, fiul Andreei Esca, a semnat cu Antena 1. La ce emisiune apare!

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca, una dintre cele mai iubite și respectate figuri din jurnalismul romanesc, este cunoscuta nu doar pentru cariera sa impresionanta, ci și pentru familia frumoasa și unita. De-a lungul anilor, vedeta a reușit sa imbine cu succes viața profesionala cu cea personala, pastrand mereu un echilibru…

- Fiul Andreei Esca și al lui Alexandre Eram, a batut palma cu Antena 1! Aris Eram face parte acum din echipa „Super Neatza”, duminica dimineața avand prima apariție in celebrul matinal. Aris Eram a devenit prezentator TV Aris Eram, copilul știristei Andreea Esca, a semnat un contract cu postul de televiziune…

- Aris Melkior Eram, fiul Andreei Esca și al lui Alexandre Eram, a semnat contractul cu Antena 1. Tanarul va face parte de acum inainte din echipa „Super Neatza”, iar duminica dimineața a avut prima apariție in matinal.Aris Eram, fiul celebrei prezentatoare Andreea Esca, a semnat un contract cu postul…

- Ramona Olaru nu mai apare la Neatza, iar mulți telespectatori s-au intrebat ce s-a intamplat cu asistenta tv. Sunt schimbari mari la Antena 1 in aceasta perioada, iar coprezentatoarea celebrilor Razvan și Dani a fost afectata de aceste modificari! Iata toate detaliile in materialul urmator! De ce nu…

- Dupa ce au facut senzație in „America Express”, Alexia si Aris Eram vor reveni pe micile ecrane, și nu in platoul de „Chefi la Cuțite”, ca data trecuta, ci intr-o noua ipostaza. Alexia si Aris Eram raspund unei noi provocari, iar fanii ii vor putea vedea in aceasta seara, de la ora 18:00. Alexia si…

- Mircea Badea, cunoscutul gazetar și prezentator al emisiunii "In gura presei" de la Antena 3 CNN, a facut o declarație surprinzatoare in cadrul programului sau, anunțand o schimbare de abordare pentru ediția de duminica a emisiunii.

- In ediția din aceasta seara, de pe data de 6 aprilie 2024, a emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1, sezonul 20, Cuza și Emi au vorbit despre momentul lor. Iata in cine s-au transformat cei doi concurenți ai emisiunii!

- Alexia si Aris Eram i-au impresionat pe jurații show-ului culinar de la Antena 1, in ediția difuzata miercuri, 3 aprilie 2024. Copiii Andreei Esca au gatit un preparat ce i-a indus in eroare pe bucatari. Cate cuțite au primit de la aceștia. Ce replica i-a dat Laura Giurcanu la final fostului coleg de…