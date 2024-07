Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi speciala pentru Cristina Pucean și asta pentru ca vedeta iși sarbatorește ziua de naștere intr-o vacanța de lux. Dansatoarea a implinit frumoasa varsta de 29 de ani. Iata cum a surprins-o Bogdan de la Ploiești pe iubita lui!

- Zi de sarbaroare in showbiz-ul romanesc! Connect-R implinește astpzi 42 de ani și sarbatorește cu un eveniment pe masura! Artistul a primit o mulțime de mesaje de felicitare din partea tuturor oamenilor dragi din viața lui! Iata ce urare speciala i-a facut Pepe cu aceasta ocazie!

- Sarbatoare mare in familia lui Tzanca Uraganu! Manelistul o sarbatorește pe mama lui, alaturi de toți oamenii dragi! Avand in vedere cat de speciala este aceasta zi, și surpriza pe care i-a facut-o este pe masura! Nici Miraj Tsunami nu s-a lasat mai prejos!

- Lidia Buble implinește astazi 31 de ani! Artista nu sarbatorește oricum, ci a ales o destinație de vis, unde a plecat in urma cu puțin timp. Iata unde a mers Lidia Buble in vacanța și cum iși sarbatorește ziua de naștere in acest an!

- Sarbatoare mare in familia Alexiei Eram. Bunica ei immplinește frumoasa varsta de 83 de ani, iar fammilia a sarbatorit-o așa cum se cuvine. Influencerița a publicat mai multe imagini impreuna, adaugand și un mesaj important.

- Aris Eram a suferit o accidentare grava la sala de fitness. Fostul concurent de la America Express a ajuns de urgența la spital, asta dupa ce s-a lovit destul de tare. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, fratele Alexiei Eram a vorbit despre accidentare. Iata ce marturisiri a facut…

- Zi de sarbatoare la Star Matinal! Alexia Țalatuvis iși sarbatorește ziua de naștere, iar colegii de platou au avut grija sa inceapa cu zambetul pe buze! Prezentatoarea TV a primit o surpriza incredibila, care a emoționat-o profund! Iata ce s-a intamplat in platoul emisiunii!

- Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, a avut ieșire incredibila la adresa lui Ilie Dumitrescu. Rotaru a fost deranjat de faptul ca Ilie Dumitrescu i-ar fi recomandat o clinica pentru Jovan Markovic, din cauza surplusului de greutate al atacantului Craiovei. Recomandarea ar fi venit…