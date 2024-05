ARIR prezintă așteptările companiilor listate la Bursa de Valori București de la viitorii europarlamentari și parlamentari români București, 29 mai 2024: ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), prezinta așteptarile companiilor listate la Bursa de Valori București de la viitorii europarlamentari și parlamentari romani, in contextul alegerilor din acest an. Documentul intocmit de ARIR cuprinde 5 prioritați rezultate in urma consultarilor cu emitenții din piața de capital din Romania, sumarizate dupa cum urmeaza: Viziune, Finanțare, Transparența, Eficiența și Educație. Viziune: Reflectarea viziunii și intereselor de dezvoltare a pieței de capital in programele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De patru patru ani, implicat in administrația locala, candidatul PNL la Primaria Mihaești, Catalin Stanica, a ascultat preocuparile, problemele și sugestiile oamenilor și a ajuns la concluzia ca impreuna pot sa gaseasca soluțiile potrivite. A venit momentul ca localnicii din Mihaești sa aiba alaturi…

- ”Compania Premier Energy (simbol bursier: PE), producator, echilibrator, distribuitor si furnizor de electricitate, precum si furnizor si distribuitor de gaze naturale debuteaza astazi la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in urma derularii cu succes a unui IPO in valoare de 695 milioane lei, cel mare…

- ”Eu am preluat o inflatie de, cred, 10,3 la suta. Am ajuns acum la o inflatie de 5,8-5,9. Este evident ca suntem intr-un trend descendent. Sunt ferm convins ca spre sfarsitul anului, categoric, va fi o inflatie sub cinci la suta. De fapt, si BNR a prognozat acest lucru. Ce e cel mai imbucurator este…

- SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale si finisaje pentru constructii din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO, a inregistrat o cifra de afaceri de 69,3 milioane de lei in primul trimestru al anului in curs, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada din 2023,…

- Bursa de Valori București și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare colaboreaza pentru revizuirea codului de guvernanța corporativa a pieței din Romania, noua reglementare urmand sa fie implementata pana la sfarșitul anului 2024. Colaborarea are ca scop alinierea codului de guvernanța…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Bursa de Valori București (BVB) și VERTIK anunța incheierea programului de sprijin pentru imbunatațirea relației cu investitorii și de creștere a lichiditații actiunilor listate la bursa, „Investor Relations and Liquidity Support” ; Cele trei…

- Daca in 2019 erau doar 53.000 investitori pe Bursa de Valori Bucuresti, in 2024 sunt peste 180.000 investitori. Educatia financiara devine un “MUST” iar cei ce investesc eficient pe bursa ajung sa aiba castiguri lunare mai mari decat salariul. Educatie financiara – Mit sau realitate? Tot mai mult se…