ARIR lansează Ghidul pentru implementarea politicii de remunerare, obligatorie pentru companiile listate din acest an Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ), impreuna cu un grup de lucru format din avocați, consultanți și reprezentanți ai companiilor listate, anunța lansarea unui Ghid, set de recomandari de bune practici, pentru implementarea politicii de remunerare care poate fi descarcat aici . Venim in intampinarea companiilor listate pentru definirea celor mai importante elemente care sa fie incluse intr-o Politica de Remunerare clara, in conformitate cu Legea Emitenților și așteptarile investitorilor. Totodata, ghidul poate fi folosit și de catre companiile care nu sunt listate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

