- Ministerul Apararii din Romania demonteaza o dezinformare plecata de la purtatorul de cuvant al Ministerului Rus al Apararii referitoare la aeronavele ucrainene care au fost pe teritoriul nostru, fiind specificat faptul ca nu exista nicio aeronava militara in Romania.

- Profesorul de drept, Valeriu Stoica, fost ministru al Justiției și fost vicepreședinte al PNL, cere pace pentru umanitate și indica pașii de urmat pentru finalizarea razboiului: ”Ideea exprimata laconic in adagiul „Si vis pacem, para bellum” a fost, este și va fi contestata de catre diverși critici,…

- Secretarul de stat american, Anthony Blinken, a declarat miercuri ca Statele Unite lucreaza pentru a sprijini tarile din prima linie, intre care Polonia, Republica Moldova, Romania si Slovacia, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, condamna in cei mai fermi termeni agresiunea armata a Federației Ruse impotriva Ucrainei, arata un comunicat al Administrației Prezidențiale. „Romania, alaturi de intreaga comunitate internaționala democratica, respinge hotarat un astfel de comportament iresponsabil…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis de Ziua Culturii Nationale, ca aceasta este o zi in care "ne exprimam respectul pentru toti creatorii care au contribuit la istoria culturii romane, pentru toti artistii romani contemporani si, in egala masura, pentru toti iubitorii de cultura".…

- Un tehnician chimist, Petru Lechintan, in varsta de 85 de ani, care a activat peste 30 de ani in cadrul Combinatului chimic Tarnaveni, a reusit sa salveze de la uitare istoria primei sarje de aluminiu care a fost turnata in Romania in anul 1942, o premiera despre care nu s-au pastrat documente de arhiva…

- Foștii miniștri USR ai sanatații ii cer președintelui Iohannis „sa nu repete greșelile din valurile 3 și 4 ale pandemiei”, cand „ați refuzat alaturi de fostul premier Cițu orice masuri menite sa protejeze viața oamenilor”. Intr-o scrisoare deschisa, transmisa dupa discuțiile din coaliție legate de abandonarea…

- Așa cum a mirosit potențialul electoral creat de dilema sociala care se ascunde in spatele legii ce privește certificatul verde, lideri AUR par programați sa nu rateze nicio ocazie de a declanșa scandal și apoi de a acapara atenția și simpatia unei bune parți din publicul tot mai dezorientat politic…