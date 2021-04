Aripa PLUS din Guvern îl atacă în continuare pe Florin Cîțu Europarlamentarul PLUS Alin Mituța spune ca ținta de vaccinari asumata de premierul Florin Cițu nu va fi realizata de Romania, daca se menține ritmul actual. Aprecierile vin in contextul in care europarlamentarul a acuzat ca este „in cadere libera” campania de vaccinare coordonata de premier, dupa ce Florin Cițu l-a remaniat pe Vlad Voiculescu (PLUS). „In ritmul actual, 13 țari europene vor atinge ținta de 70% din populația adulta vaccinata pana la sfarșitul lunii septembrie. Romania nu e printre ele. Daca media actuala de vaccinari se pastreaza (76 000 de doze/zi), doar 51% din populația… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

