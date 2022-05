Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți membri ai USR organizeaza in weekendul acesta, la Sibiu, o intalnire pentru a stabili abordarea pentru președinția partidului. Congresul USR pentru alegerea președintelui partidului, dupa demisia lui Dacian Cioloș, va avea loc in a doua jumatate a lunii octombrie. Pana acum și-a anunțat candidatura…

- Un microbuz in care se aflau 11 adulti si un copil s-a rasturnat, marti dimineata, pe DN 14, in judetul Sibiu. Mai multe persoane au fost ranite. Traficul in zona este ingreunat. Accidentul s-a produs pe DN 14, intre Medias si Brateiu, unde un microbuz de transport persoane s-a rasturnat in afara carosabilului.…

- In timp ce fostul președinte al PNL Florin Cițu a ocupat un scaun in primul rand la Congresul extraordinar al PNL organizat, duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului președinte Nicolae Ciuca, Klaus Iohannis a ales sa nu participe și sa-și petreaca duminica, la Sibiu, sarbatorind Floriile. …

- Premierul Nicolae Ciuca, singurul candidat pentru președinția PNL la Congresul extraordinar de duminica, a afirmat, inaintea alegerilor, ca spera ca PNL „sa-și gaseasca echilibrul”. Nicolae Ciuca a ajuns, duminica, putin inainte de ora 11.00, la Palatul Parlamentului, insotit de mai multi lideri liberali,…

- Premierul Nicolae Ciuca și-a anunțat, miercuri, candidatura la președinția PNL, cu o moțiune care se numește „Uniți pentru o Romanie stabila și puternica”. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru alegerea șefului PNL la Congresul extraordinar de duminica, 10 aprilie, este chiar miercuri,…

- Trei autoplatforme care fac parte dintr-un convoi american ce se deplasa catre Sibiu au intrat in coliziune fata-spate, pe raza localitatii Calinesti, judetul Valcea. Unul dintre conducatorii auto a suferit leziuni la un picior. Accidentul a avut loc pe DN 7, la km 217+600m, pe raza localitații Calinesti…

- Dacian Ciolos si-a anuntat oficial demisia din functia de presedinte al USR, spunand și ca nu va mai candida la șefia formațiunii la urmatoarele alegeri. El a argumentat ca programul sau nu a fost votat de Biroul Național, astfel ca daca nu are susținere pentru schimbarile propuse, “am considerat firesc…

- Dacian Cioloș nu se cearta doar cu Dan Barna, care a pierdut, la congresul de anul trecut, președinția USR, ci și cu unii dintre lideri care i-ar vrea locul. Catalin Drula, fostul ministru al Tranporturilor care a inregistrat pentru DNA convorbirile unor politicieni chiar in biroul sau, ar vrea sa…