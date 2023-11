Stiri pe aceeasi tema

- Brigazile Al Qassam, aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas, au anuntat duminica uciderea a patru dintre comandantii sai militari in Fasia Gaza, intre care comandantul Brigazii de Nord din Gaza, Ahmad Al Ghandour, relateaza Reurers si AFP. Brigazile Al Qassam, aripa armata a miscarii islamiste…

- Brigazile Al-Qassam, aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas, au anuntat duminica uciderea a patru dintre comandantii sai militari in Fasia Gaza, intre care comandantul Brigazii de Nord din Gaza, Ahmad Al Ghandour, relateaza Reurers si AFP, conform AGERPRES. "Al Ghandour (Abu Anas) este…

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a anuntat sambata seara ca a decis sa amane eliberarea celui de-al doilea grup de ostatici pana cand Israelul ”va respecta” acordul intrat in vigoare vineri, transmit Reuters si AFP, preluat de agerpres.ro. Brigazile Al-Qassam reclama in special ”intrarea…

- Seful Statului Major israelian, generalul Herzi Halevi, a anuntat vineri extinderea operatiunilor militare in Fasia Gaza catre alte zone. "Suntem aproape de destructurarea sistemului militar din nordul Fasiei Gaza. In ceea ce ne priveste - vom continua in alte zone", a declarat Halevi. Armata israeliana…

- „Fortele noastre sunt angajate in lupte feroce impotriva teroristilor din Hamas, in profunzime, in Fasia Gaza”, anunta intr-un comunicat Tsahalul.Aripa militara a Hamas, Brigazile Ezzedin al-Qassam, anunta ca a tintit ”doua blindate” cu obuze antitanc si ca luptatorii sai au ”aneantizat” o forta israeliana,…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 23 octombrie, ca a eliberat doua femei civile care erau ținute ostatice, in urma eforturilor de mediere intreprinse de Egipt și Qatar, informeaza Reuters.Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al aripii armate a Hamas, a afirmat intr-un…

- Situație dramatica in Orientul Mijlociu, dupa ce Israelul si Fasia Gaza au intrat din nou in razboi astazi. Aripa militara a miscarii islamiste palestiniene Hamas a lansat o ofensiva surpriza cu mii de rachete si infiltrand luptatori pe teritoriul israelian pe uscat, pe mare si pe calea aerului, relateaza…

- Armata israeliana a declarat luni ca a "lovit" un post militar al Hamas din Fasia Gaza folosind o drona, dupa ce trupele sale au fost luate drept tinta in cursul unei manifestatii, noteaza AFP.