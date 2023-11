Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Israel, ziua 30. Aripa armata a facțiunii militante palestiniene Hamas a declarat sambata ca peste 60 de ostatici sunt dați disparuți din cauza loviturilor aeriene israeliene asupra Gaza, relateaza Reuters.

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas, Brigazile Ezzedin al-Qassam, anunta miercuri ca sapte ostatici civili au fost ucisi in Tabara de refugiati Jabalia, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Trei dintre ostatici detineau pasapoarte straine, anunta Brigazile. Hamas a luat peste…

- „Fortele noastre sunt angajate in lupte feroce impotriva teroristilor din Hamas, in profunzime, in Fasia Gaza”, anunta intr-un comunicat Tsahalul.Aripa militara a Hamas, Brigazile Ezzedin al-Qassam, anunta ca a tintit ”doua blindate” cu obuze antitanc si ca luptatorii sai au ”aneantizat” o forta israeliana,…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 23 octombrie, ca a eliberat doua femei civile care erau ținute ostatice, in urma eforturilor de mediere intreprinse de Egipt și Qatar, informeaza Reuters.Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al aripii armate a Hamas, a afirmat intr-un…

- Qatarul, care este unul dintre mediatori in criza ostaticilor luati de Hamas, este de parere ca o eliberare de ostatici va avea loc „foarte curand", datorita discutiilor in curs, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Qatar, Majed Al-Ansari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.„Nu…

- Aripa armata a Hamas, Brigazile Izz el-Deen al-Qassam, a eliberat doi ostatici americani, o mama și fiica ei, "din motive umanitare", ca raspuns la eforturile de mediere din Qatar, a anunțat vineri purtatorul sau de cuvant Abu Ubaida intr-un comunicat.

- Aripa militanta a Hamas, gruparea Izz al-Din al-Qassam, afirma ca 13 ostatici, inclusiv straini, au fost uciși in bombardamentele israeliene din Fișia Gaza. "Ca urmare a bombardamentelor masive israeliene in decurs de 24 de ore, șase ostatici au fost uciși in provincia de nord, șapte in provincia Gaza…

- Aripa militara a Hamas, Brigazile al-Qassam, a anuntat vineri intr-un comunicat ca 13 prizonieri israelieni au fost ucisi in urma loviturilor israeliene asupra Fasiei Gaza din ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua…