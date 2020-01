Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a obținut prima victorie in 2020, dupa 6-4, 7-5 in fata australiencei Ajla Tomljanovic, marti, in optimi turneului de tenis de la Adelaide (Australia)Aflata pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis, Simona Halep anuntat ca va dona 200 de dolari de fiecare data cand il va…

- Simona Halep a coborat o poziție in ierarhia mondiala, jucatoarea nascuta la Constanța ocupand locul 4 incepand cu aceasta saptamana, potrivit HotNews. Cu 5.461 de puncte, Halep a fost devansata de Naomi Osaka (5.496 de puncte). Lider se menține Ashleigh Barty, in timp ce pe doi se afla Karolina Pliskova.…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) se afla in Adelaide, Australia, acolo unde se pregateșe de primul turneu al anului, care se va desfașura in perioada 13-18 ianuarie. Halep a facut o pauza de antrenamente și s-a relxat cu o vizita la piața centrala din Adelaide, orașul natal al antrenorului sau, Darren…