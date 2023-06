Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul Liteni a caștigat prima manșa a barajului pentru promovarea in Liga a III-a, dupa ce s-a impus sambata, pe terenul campioanei județului Botoșani, Unirea Curtești, cu scorul de 4-2. Echipa condusa de Demis Maranda și Catalin Holca s-a impus prin golurile marcate de Lungu (3) și Tomescu, gazdele…

- Luceafarul Balan a ramas cu șanse aproape nule la promovarea in Liga a III-a, dupa manșa tur a barajului cu Olimpia Satu Mare. Disputa tur a avut loc sambata, 17 iunie, pe Stadionul din Galgau Almașului, satmarenii impunandu-se cu 5 – 2. Primele doua ocazii și le-a consemnat Luceafarul, dupa care, oaspeții…

- Arieșul Mihai Viteazu a pierdut astazi, scor 1-2, pe terenul celor de la Crișul Santandrei, in manșa tur a barajului de promovare in liga a treia. Ambele echipe au fost puțin tematoare la inceput, insa prima ocazie a jocului a venit in minutul 5, cand șutul lui Szabo a trecut peste poarta. Arieșul a…

- Manșa tur a barajului de promovare in Liga 3 este urmatoarea:Regiunea 1:Viitorul Curița (Bacau) – Victoria Horia (Neamț) – nu se disputaUnirea Curtești (Botoșani) – Viitorul Liteni (Suceava)CSM Vaslui (Vaslui) – Moldova Cristești (Iași)Regiunea 2:Luceafarul Balan (Salaj) – Olimpia MCMXXI Satu Mare (Satu…

- In acesta dimineața, pe terenul Bazei Sportive din Tritenii de Jos, conducerea clubului ACS Unirea Tritenii de Jos a organizat o festivitate de premiere a jucatorilor care acum 22 de ani reușeau promovarea pentru prima data in Divizia D a județului Cluj. Premierea a fost facuta de catre președintele…

- Arieșul Mihai Viteazu este campioana Ligii 4 a județului Cluj, ediția 2022/2023 și va participa la barajul pentru promovarea in Liga 3, unde va intalni campioana județului Bihor, in luna iunie (17 iunie – in deplasare și și 24 iunie – pe teren propriu). Fotbaliștii echipei din Mihai Viteazu și-au asigurat…

- TurdaNews va va informa azi in timp real despre lupta pentru caștigarea primului loc in Liga 4 a județului Cluj, care asigura participarea la barajul de promovare in Liga 3, acolo unde va intalni campioana județului Bihor. De la ora 11.00, sunt programate 2 jocuri care pot stabili campioana. Cu 2 etape…