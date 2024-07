Stiri pe aceeasi tema

- Prima mare surpriza a concursului de scrima din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris s-a produs sambata in proba feminina de spada, in care campioana olimpica en titre, chinezoaica Sun Yiwen, a fost invinsa la debutul sau in competitie de japoneza Miho Yoshimura, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Dupa succesul inregistrat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Romania se pregatește sa obțina noi reușite la Paris, avand in frunte o delegație din care face parte și Alexandru Ballai, vicepreședintele Federației Romane de Lupte (FRL). Pentru Alexandru Ballai, reprezentarea Romaniei la cea mai prestigioasa…

- Astazi, 11 iulie 2024, a avut loc ceremonia festiva dedicata detașarii unei echipe a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru participare in misiuni de serviciu in cadrul Jocurilor Olimpice și Paralimpice de vara, Paris 2024. Este pentru prima data cind Republica Moldova este reprezentanta in rindul…

- Canotorii Ionela si Marius Cozmiuc vor fi purtatorii drapelului Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, pe 26 iulie, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Sotii Cozmiuc au adunat impreuna 19 medalii la marile competitii. Ionela are opt medalii in cariera, e tripla…

- Jucatorii rusi de tenis Andrei Rublev, campion olimpic la Tokyo in proba de dublu mixt, Karen Hacianov, vicecampion olimpic la simplu, Daria Kasatkina si Ana Kalinskaia se numara printre cei 12 rusi si belarusi care au refuzat invitatiile de a participa ca sportivi neutri la JO 2024 de la Paris, scrie…

- Campioana olimpica la ciclism, in 2021, la Tokyo, Katie Archibald a anuntat joi, pe Instagram, ca este nevoita sa renunte sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a suferit un accident in gradina casei sale.

- Cluj-Napoca ramane si in acest an cel mai bun oras studentesc al Romaniei, conform clasamentului QS al celor mai bune orase academice pentru studenti.Potrivit informatiilor date publicitatii in 18 iunie, prima pozitie in Romania este ocupata, la fel ca in ultimii doi ani, de municipiul Cluj-Napoca…

- ​Tripla campioana olimpica, gimnasta americana Gabby Douglas s-a accidentat la glezna si s-a retras de la Campionatele Statelor Unite din Texas, criteriu de calificare in echipa pentru Jocurile Olimpice de la Paris, informeaza Reuters.