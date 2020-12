Ariana Grande s-a logodit. Primele imagini cu inelul Dupa doar 10 luni de relație, Ariana Grande (27 de ani) și Dalton Gomez (25 de ani) s-au logodit. O sursa a confirmat informația pentru E! News . „Este o perioada fericita. Toata lumea e fericita. Familiile lor sunt fericite”, a declarat sursa. „Nu pot fi mai incantați decat sunt deja”, a completat. Ariana Grande s-a logodit. Primele imagini cu inelul Duminica, 20 decembrie, cantareața a publicat pe Instagram mai multe fotografii alaturi de Dalton și cateva cu inelul de logodna. Bijuteria are un diamant oval masiv alaturi de o perla alba. „Pentru totdeauna și inca puțin”, a scris in descrierea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

