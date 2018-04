Ariana Grande lansează primul său single după atentatul de la Manchester Cantareata americana Ariana Grande a postat pe retelele de socializare noul ei single, primul pe care il lanseaza de la atentatul comis in timpul concertului sau din 22 mai 2017 de pe stadionul din Manchester, in care au murit 22 de persoane, relateaza vineri EFE.



'No tears left to cry' este titlul noii piese pe care tanara cantareata o posteaza in intregime intr-un video difuzat pe retelele de socializare si pe Youtube.



Publicatiile de specialitate spun ca noul single doreste sa fie un omagiu adus victimelor atentatului de la Manchester, in care au fost de asemenea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

