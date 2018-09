Stiri pe aceeasi tema

- Viata si personalitatea Arethei Franklin au fost sarbatorite cu fast, vineri, in cadrul unor funeralii care au durat mai mult de 8 ore si la care au participat numeroase personalitati, informeaza DPA. Artisti legendari ale caror cariere s-au impletit in jurul casei de discuri Motown, dar…

- Regina muzicii soul și-a luat “Adio!” de la noi pe 31 august, in Detroit, in cadrul unei ceremonii fastuoase la care au participat staruri muzicale precum Ariana Grande, Chaka Khan și Stevie Wonder, dar și alți numeroși admiratori ai regretatei cantarețe. Ceremonia a fost organizata la doua saptamani…

- Detroit, orasul de suflet al Arethei Franklin, isi ia adio, vineri, de la cantareata americana prin intermediul unor funeralii grandioase, la care asista nume mari din politica si din industria muzicala, informeaza AFP.

- Ariana Grande a ajuns in fruntea topului britanic al albumelor, cu „Sweetener”, intr-o saptamana in care Aretha Franklin a reintrat in clasament cu trei discuri.„Sweetener” este al doilea album al Arianei Grande care ajunge pe primul loc in topul din Marea Britanie. El a fost vandut in 45.000…

- Stevie Wonder, Jennifer Hudson si cantareata de muzica country Faith Hill vor sustine momente muzicale in semn de omagiu la ceremonia funerara organizata pentru Aretha Franklin pe 31 august la Detroit, anunta Reuters.

- Madonna le-a raspuns celor care au criticat discursul pe care vedeta l-a tinut despre Aretha Franklin la ceremonia Premiilor Muzicale Video MTV (VMA) spunand ca i s-a cerut numai sa povesteasca o intamplare din cariera ei legata de Regina Muzicii Soul.

- Madonna a provocat furie pe retelele de socializare dupa ce omagiul pe care trebuia sa-l aduca luni seara in cadrul galei MTV Video Music Awards "reginei muzicii soul", Aretha Franklin, s-a dovedit un discurs despre ea insasi, noteaza Daily Mail. In alocutiunea de 10 minute, prevazuta…

- Cantareața americana Aretha Franklin a murit la varsta de 76 de ani, dupa o lunga suferința, potrivit cbsnews.com.Informația a fost facuta publica de purtatorul de cuvant al Arethei Franklin, Gwendolyn Quinn, pentru The Associated Press. Citește și: Sorina Matei s-a dezlanțuit-mesaj…