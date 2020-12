Stiri pe aceeasi tema

- Așa mama, așa fiica. Bianca Dragușanu o invața pe Sofia sa fie eleganta și rafinata, de mica. Cum vedeta este imaginea mai multor brand-uri de imbracaminte de lux, micuța ei pare sa ii calce pe urme. Ea a fost surprinsa, de Moș Nicolae, cu un cadou inedit.

- Cantareata pop americana Katy Perry si actorul britanic Orlando Bloom, care se vor casatori curand, au cumparat o casa in cartierul exclusivist Montecito din Los Angeles, unde ii vor va avea ca vecini, printre altii, pe printul Harry si pe sotia sa Meghan Markle, relateaza online ziarul spaniol ABC.…

- Ducesa de Sussex a explicat ca, de cand a devenit mama, evita sa spuna in spațiul public lucruri care pot fi interpretate, din cauza temerilor de a pune familia ei „intr-o poziție de risc”, arata revista Insider.Meghan Markle a subliniat ca este „precauta” cu privire la lucrurile pe care le spune atunci…

- Orlando Bloom a dezvaluit cu cine seamana bebelușa lui cu Katy Perry. La inceput i s-a parut ca seamana cu mama ei, dar acum e clara asemanarea cu altcineva, potrivit click.ro. ”Cand s-a nascut, am spus, oh sunt eu in miniatura. Din fericire, are ochii albaștri ai lui Katy, ceea ce este perfect, apoi…

- Katy Perry in varsta de 35 de ani vrea sa-și vanda impresionanta casa din Beverly Hills. Cantareața impreuna cu actorul Orlando Bloom, au decis sa vanda proprietatea la doi ani dupa ce au cumparat-o. Recent cei doi au dezvaluit venirea pe lume a primului lor copil. Katy Perry scoate la vanzare casa…

- Șerban Copoț și soția lui așteapta cu nerabdare venirea pe lume a fetiței lor. Cei doi mai au impreuna doi baieți și abia așteapta sa iși țina bebelușa in brațe. Artistul i-a pregatit deja micuței, un cadou special. Familia lui Șerban Copoț mai are puțin și se marește dinnou. Soția artistului va naște…

- Katy Perry, in varsta de 35 de ani, și actorul Orlando Bloom au devenit parinții unei fetițe. De curand cei doi au fost surprinși in public pentru prima data dupa ce au adus pe lume un copil