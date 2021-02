Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Grande a mai doborat un record! Artista in varsta de 27 de ani are acum un Guinness World Record pentru ca deține cele mai multe single-uri de debut care ajung numarul 1 in Billboard Hot 100. “Positions” a fost piesa care care a atins recordul , care a fost pe locul 1 pe 7... View Article

- Cate diamante se pot incadra intr-un singur inel? Raspunsul, potrivit noii carți Guinness World Records, este 12.638. Harshit Bansal, fondatorul Renani Jewels din Meerut, India, a stabilit recordul cu designul sau impresionant pe 21 decembrie 2020, scrie CNN. Inelul, numit Galbenele, sau „Inelul Prosperitații”,…

- Cantareata americana Ariana Grande, in varsta de 27 de ani, a anuntat duminica, pe pagina ei de Instagram, ca urmeaza sa se casatoreasca cu iubitul ei, Dalton Gomez. Ariana a primit un inel de logodna format dintr-un diamant masiv si o perla care a costat nici mai mult, nici mai putin de 100.000 de…

- Cantareața americana Ariana Grande, in varsta de 27 de ani, a anunțat duminica, pe pagina ei de Instagram, ca urmeaza sa se casatoreasca cu iubitul ei Dalton Gomez, cu care a format o relație departe de ochii publicului, potrivit People.com. Artista a impartațit vestea milioanelor de urmaritori de pe…

- Videoclipul piesei ”Treat You Better” de la Shawn Mendes a trecut de 2 miliarde de vizualizari. Piesa canadianului a fost lansata in 2016 și face parte de pe „Illuminate”, lansat in același an. Shawn Mendes este acum in topuri cu piesa „Wonder”, de pe al patrulea sau album de studio , album care acum,…

- Casa Alba a fost gatita de sarbatori pentru ultima oara de Melania Trump, in calitate de prima doamna a Statelor Unite. Culoarea roșie a fost preferata anul acesta pentru decorațiunile care imbraca reședința președinților americani, iar tema a fost ”America the Beautiful”. Au fost alese elemente reprezentative…

- Cantareata americana Miley Cyrus a lansat vineri un nou album de studio, "Plastic Hearts", al saptelea din discografia ei, si a publicat pe retelele de socializare un mesaj in care le-a multumit fanilor pentru sprijinul lor, informeaza contactmusic.com, potrivit Agerpres. In varsta de 28 de…

- In urma cu doar cateva ore, Miley a lansat noul album de care se tot vorbea de prin 2018. PLASTIC HEARTS se numește și criticii au doar cuvinte de lauda pentru acest nou material. Cantareața in varsta de 28 de ani a spus ca albumul este rezultatul experiențelor traumatizante din ultimii ani: – divorțul…