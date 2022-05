Stiri pe aceeasi tema

- "Ziarul de Iasi" a publicat recent o serie de acuze privind abuzurile SRI si „Doi si-un sfert" in privinta distrugerii documentelor din arhive. Arhivistul iesean Catalin Botosineanu, fost director al Arhivelor Nationale, a scris despre abuzurile considerate de catre acesta ca fiind facute de catre SRI…

- ”O zi in care trebuie sa ne amintim ca pamantul romanesc e udat cu mult sange, ca fiul cuiva nu s-a mai intors niciodata acasa, pentru ca Romania sa ramana „acasa” pentru milioane de romani. Punem eroii inaintea noastra și Tara inaintea tuturor! Vom transmite și generațiilor viitoare ca onoarea, demnitatea…

- La 29 aprilie se sarbatoreste, in fiecare an, Ziua Veteranilor de Razboi, instituita prin Hotararea de Guvern nr. 1222/2007. In toate garnizoanele din tara au loc ceremonii militare si religioase la monumentele dedicate eroilor din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, adunari solemne ale asociatiilor de…

- Economie A fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pentru Drumul de mare viteza Alexandria – București aprilie 14, 2022 10:46 O asociere de trei firme a fost desemnata la inceputul anului caștigatoarea contractului pentru elaborarea Studiului de fezabilitate necesar pentru…

- „Am un gust amar, pentru ca atunci cand nu știu un lucru, intreb. Am apreciat ca cei de la AUR m-au chemat la o discuție in Parlament. Le-a placut aceasta propunere-soluție venita din partea unui om care facea de 30 de ani administrație. Am fost foarte onorat sa vad ca exista o rezoluție a partidului…

- Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza ca incepand cu data de 18 martie a.c., a intrat in vigoare Hotararea de Guvern nr. 367 privind stabilirea unor conditii de asigurare a protectiei temporare precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor, publicata…

- Emergența infecției cu noul coronavirus (coronavirusul sindromului acut respirator sever 2), denumit SARS-CoV-2, a condus la raspandirea bolii infecțioase denumita COVID-19 in intreaga lume. In 30 ianuarie 2020, Organizația Mondiala a Sanatații a declarat COVID-19 o urgența de sanatate publica de interes…

- „Am avut ieri (miercuri – n.r.) discutii despre energie cu domnul premier, cu domnul Citu si cu domnul Kelemen hunoe. Noi am avut o lege care nu a fost functionala, mai mult a incurcat. Noi solicitam o solutie care sa cuprinda si iarna urmatoare. A fost un cumul de greseli, fara sa atac pe cineva din…