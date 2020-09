Ministerul Muncii a anunțat, vineri, ca informațiile din arhiva electronica a caselor de pensii publice vor putea fi folosite pentru calcularea perioadelor de cotizare la sistemul public de pensii, in situația in care carnetele de munca ale beneficiarilor sunt deteriorate sau pierdute, conform unei prevederi de urgența adoptate de Guvern. “In situatii exceptionale, in care carnetele de munca nu se mai gasesc sau sunt deteriorate, perioadele de stagiu de cotizare realizate in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 ar putea fi valorificate in baza informatiilor din arhiva electronica…