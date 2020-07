Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, liderul deputaților PNL, Florin Roman: E litera de lege! Dreptate pentru pensionarii cu pensii calculate greșit Camera Deputaților, a adoptat in calitate de for decizional proiectul de lege 31/2020, care cuprinde și amendamentul solicitat de ministrul Muncii, Violeta…

- Conferința de presa a candidatului PNL la primaria sectorului 6, Ciprian Ciucu, la care participa ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost bruiata de un pensionar care a inceput sa urle la ministru. „Criminalilor! Marește-mi pensia! Marește-mi pensia!”, se agita el prin fața pupitrului de la care…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie. “A fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, respectiv data de 27 septembrie 2020”, a precizat seful Cancelariei…

- Respectarea legislației muncii de catre agenții economici a fost monitorizata de instituția județeana abilitata in acest sens și in perioada starii de alerta. Astfel, la inceputul declararii acesteia, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau a inițiat o campanie locala de verificare a societaților…

- Lovitura pentru Guvernul Orban! PSD pregatește alte doua moțiuni simple. Vizați sunt ministrul Muncii, Violeta Alexandru, și ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan.„Vom depune alte doua motiuni simple, pe Munca si Dezvoltare. Vedem ca nu au niciun fel de rezultat in ceea ce priveste retragerea…

- „Nu ințeleg isteria PSD de a face scandal in legatura cu rezultatele deplasarii mele. PSD nu știe decat sa faca scandal, nu rezolva nicio problema, ci doar e furios cand un ministru liberal reușește sa faca ce ei nu au reușit de ani de zile sa faca in acest minister. In Germania , am avut discuții…

- Parintii vor beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a decretarii starii de urgenta, inclusiv in perioada vacantelor scolare, conform unui proiect adoptat in sedinta online de joi a Senatului. „Proiectul de ordonanta…

- AJOFM Covasna a virat suma de 1.523.693 lei, aferenta plații somajului tehnic pentru 2362 de salariați Peste 60% dintre cererile depuse de agenții economici covasneni la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, in vederea obținerii sumelor aferente somajului tehnic pentru…