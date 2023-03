Arhitectura unică a căminului studențesc danez Tietgenkollegiet Tietgenkollegiet (Tietgen Student Hall), numit dupa finanțistul danez C.F. Tietgen (1829-1901), este o reședința studențeasca situata in cartierul Ørestad din Copenhaga, Danemarca. Cum creezi cadrul optim pentru o comunitate intre aproape 400 de studenți, lasand in același timp loc pentru ca indivizii sa se implice și sa se dezvolte ca indivizi? Aceasta a fost provocarea cu care s-a confruntat atunci cand, in 2001, a inceput construcția a ceea ce avea sa devina mai tarziu Tietgenkollegiet, un camin de studenți in cartierul Ørestad. SURSA: themindcircle.com Citeste articolul mai departe pe money.ro…

