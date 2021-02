Stiri pe aceeasi tema

- Arhitectul șef al județului Cluj, Claudiu Salanța, crede ca Gherla ar putea fi una dintre nominalizarile pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, daca aceasta competiție ar fi largita.”Gherla imi este foarte draga. Am participat la elaborarea PUG -ului. Am aflat de istoria armeneasca. Toata lumea…

Arhitectul șef al județului, Claudiu Salanța, este de parere ca Turda va cunoaște in anii urmatori o dezvoltare fara precedent.

- Arhitectul județului Cluj, Claudiu Salanța, a laudat pe pagina sa de Facebook proiectul noului Liceu Reformat din Huedin. Clujenii i-au amintit însa în secțiunea de comentarii de „palatele” construite aici care „urâțesc”…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata densa si ghetus pentru zona joasa a judetului Cluj.Astfel, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetului Cluj, se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri,…

- Arhitectul șef al județului Cluj, Claudiu Salanța, a prezentat o serie de planșe care, daca sunt analizate puțin, vorbesc de la sine despre impotența actualilor decidenți, care au condus Romania dupa 1989.Planșele prezinta modul in care au gandit comuniștii dezvoltarea comunei Florești, in 1980, cand…

Rata incidenței cazurilor de COVID-19 la nivelul județului Cluj este de 3,24 cazuri/1000 de locuitori (conform datelor cumulate din ultimele 14 zile). Practic, este o ușoara creștere comparativ cu...

- Miercuri, 23 decembrie 2020, la ieșirea din municipiul Turda, direcția Alba-Iulia, a avut loc un accident rutier. Conform informațiilor ISU Cluj, au fost implicate 2 autoturisme și un autotren. Accidentul

- Polițiștii municipiului Turda, județul Cluj, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal privind savarșirea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fara drept, prevazuta de Legea 205/2004 privind protecția animalelor. In fapt, la data de 9 decembrie a.c., in cursul serii, o persoana…