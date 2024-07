Arhitectul Razvan Negrișanu, cel care ar fi acordat imprumutul care a dus la apariția raportului ANI de conflict de interese pentru primarul Dominic Fritz, spune ca acuzațiile sunt absurde și fara fundament. Membru important in USR Timiș, consilier local și șef al Comisiei pentru Dezvoltare Urbanistica, Amenajarea Teritoriului si Patrimoniului a Consiliului Local Timisoara, spune ... The post Arhitectul Negrișanu, ”autorul” imprumutului, reacționeaza: ”Acuzațiile aduse de ANI impotriva lui Dominic Fritz sunt absurde și fara fundament” appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .