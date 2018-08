Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș a murit dupa naștere in Constanța. Pruncul a venit pe lume la clinica privata ISIS, insa din cauza complicațiilor a fost transferat la Spitalul Județean Constanța, unde s-a stins din viața. Acolo a ajuns și mama care se zbate intre viața și moarte. Bebelușul s-a nascut, joi, 26 iulie, la…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, aflat de patru luni in Germania, a anuntat miercuri ca va reveni in Belgia 'in acest weekend', dupa ce justitia spaniola a retras mandatul de arestare european emis pe numele sau, transmite AFP. ''In acest weekend voi reveni in Belgia'',…

- Lora si-a deschis sufletul si a vorbit despre despre lucrurile mai putin stiute din viata ei! A trecut prin momente grele, dar nu s-a dat batuta si s-a luptat ca sa ajunga o artista de succes.

- Poetul Adrian Dinis a murit la varsta de 32 de ani. Rudele, prietenii, colegii de breasla, dar și fanii sunt impietriți de durere. Pe rețelele de socializare circula mesaje sfașietoare in memoria regretatului artist. Adrian Diniș a murit la varsta de 32 de ani Viața lui Adrian Diniș s-a oprit brusc,…

- O femeie si-a pierdut viata dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un autoturism condus de un tanar care circula din sens opus și care s-a angajat intr-o depasire fara a se asigura.

- Megan Pryde era din Anglia si avea doar 19 ani cand a fost diagnosticata cu o forma de cancer de colon care era mult prea agresiva si care nu mai putea fi tratata. Cu cateva luni inainte de a primi vestea cutremuratoare, medicul a analizat simptomele tinerei si i-a spus ca este constipata, prescriindu-i…

- La scurt timp dupa ce a aflat la telefon ca sora lui, Georgeta Kornmann, a murit, Ilie Nastase a facut public un mesaj emoționant pe pagina lui de Facebook. In randurile așternute pe internet, fostul tenismen a marturisit ca tragedie l-a afectat profund. „Dragi prieteni, Viața este o serie de urcușuri…

- Viața s-a incheiat intr-un mod tragic pentru un miner. Barbatul in varsta de 41 de ani a murit, dupa ce un corp de 150 de kilograme s-a prabușit peste el, in timp ce transporta material pentru punerea in functiune a unui abataj mecanizat.