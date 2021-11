Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei evalueaza situația demografica din Romania ca fiind ingrijoratoare pentru susținerea sistemelor de protecție sociala. „Estimarile arata ca populația Romaniei ar putea scadea pana la 15 milioane in…

- ADVERTORIAL. La KUKA, implementarea unui proces de automatizare inseamna si responsabilitate. In prezent, oamenii și roboții lucreaza deja impreuna in producție. Roboții ii asista și ii scutesc de anumite operațiuni, faciliteaza multiple etape de automatizare și cresc productivitatea. In tot acest context…

- Un val de majorari s-a inregistrat in intreaga industrie, astfel ca prețul carburanților a crescut considerabil, depașind chiar pragul de 7 lei/ litru. Conform analiștilor, creșterea tarifelor carburanților s-a produs pe fondul scumpirii utilitaților și a forței de munca, plus a barilului. Dupa ce RCA…

- Numarul locurilor de munca create de angajatorii americani in septembrie a fost mai mic decat estimarile analistilor, din cauza variantei Delta a coronavirusului, care continua sa puna presiuni asupra revenirii economice, dar in urmatoarele luni situatia s-ar putea imbunatati, oamenii reluand cautarile…

- Alimentele se vor SCUMPI cu 10-25% in urmatoarele luni: Creșterea prețurilor ar putea duce la pierderi de locuri de munca ale angajatilor din domeniul alimentar Alimentele se vor SCUMPI cu 10-25% in urmatoarele luni: Creșterea prețurilor ar putea duce la pierderi de locuri de munca ale angajatilor din…

- Aproape unu din trei angajati din Romania (29%), adica 1,6 milioane dintr-un total de 5,5 mi­lioane de contracte de munca, este remunerat cu salariul minim pe economie, scrie ZF. In 2011, primul an in care contractele de munca s-au introdus in softul Revisal al Inspectiei Muncii, doar 400.000…

- Pandemia si penuria de mana de lucru au crescut salariile mici in SUA astfel incat majoritatea marilor companii au introdus un salariu minim de 15 dolari pe ora, un lucru cerut de democrati de multa vreme, informeaza AFP. "Pentru prima data de la finele anilor 90, angajatii cu salarii mici…