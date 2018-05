Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut o ieșire extrem de dura la adresa liberalilor din Consiliul General, dar și la adresa lui Ludovic Orban și a liderului PNL București, Cristian Bușoi. Firea arata ca liberalii blocheaza lucrari in Capitala pentru ca au interese ascunse alaturi…

- Primaria municpiului Buzau a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe B4 Flipescu și Gerom 2”, in valoare de 987.161,81 lei. Durata de implementare a acestui proiect este de 18 luni și va avea ca scop imbunatațirea condițiilor de confort interior,…

- La propunerea Primarul​ui​ General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat in sedinta de astazi, 28 martie a.c., proiectul de hotarare care prevede ca Primaria Capitalei sa demareze, incepand din acest an, in premiera, un program propriu, multianual, privind creșterea performanțelor energetice…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat miercuri un proiect de hotarare in baza caruia Primaria Capitalei va demara un program pentru reabilitarea termica a blocurilor. "Este o necesitate...

- Scandalul din justitia romaneasca se extinde la nivel european. Dupa vizita lui Frans Timmermans la Bucuresti, un europarlamentar PSD 'sare la gatul' celor de la Comisia Europeana. Eurodeputatul PSD, Razvan Popa, sustine ca declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans,…

- Municipalitatea buzoiana va demara reabilitarea termica a mai multor blocuri din municipiu, cu fonduri europene, cu bani de la bugetul local, dar si cu o contributie a cetatenilor. Primaria Buzau are deja contracte semnate pentru alte cinci blocuri pentru care vor fi initiate licitatii, imediat ce vor…

- Sunt suspiciuni de frauda in Consiliul de Administrație (CA) al Aeroportului Satu Mare, susține consilierul județean PSD Ciprian Ardelean. Declarația a fost facuta in cadrul ședinței de astazi, 26 februarie a Consiliului Județean Satu Mare. La dezbaterea cu privire la proiectul de hotarare referitor…

- Hotelul Semenic din Resita a fost scos la vanzare pe site-urile de imobiliare. ACTIVIMOB ROMANIA, societatea din Bucuresti care vinde proprietatea, cere de 1.900.000 de euro pe hotelul din centrul Resitei.