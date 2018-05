Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru fanii Gabrielei Cristea! Vedeta se intoarce la tv, de data aceasta la o alta televiziune. Bianca Dragușanu este acum la carma emisiunii „Te vreau langa mine” de la Kanal D, astfel ca bruneta s-a reorientat. Soția lui Tavi Clonda a renunțat la Kanal D, in favoarea Antenei, așa cum preconiza…

- Ulici a jucat de-a lungul timpului in mai multe filme, printre care „Comrade Detective", „The crucifixion" si „Ceva bun de la viata", scurtmetraje si spectacole de teatru. Incepand din acest sezon, al cincilea, impreuna cu echipa de arhitecti, designeri si constructori, va schimba destinele unor familii…

- Dupa patru sezoane, Dragos Bucur a decis sa renunte la proiectul „Visuri la cheie“, una dintre cele mai de succes emisiuni difuzate de Pro TV. In cel de-al cincilea sezon, rolul de prezentator ii va reveni unui alt actor, anunta reprezentantii postului.

- Dragos Bucur a fost inlocuit la carma emisiunii „Visuri la cheie” de actorul Corneliu Ulici. Astfel, el va fi cel care, incepand cu noul sezon, va modera celebrul show impreuna cu echipa de arhitecți, designeri și constructori. In cadrul unui interviu oferit recent, prezentatorul Corneliu Ulici a marturisit…

- Actorul Corneliu Ulici este prezentatorul Visuri la cheie! In urma cu mai bine de 15 ani, Corneliu se inscria in concursul Popstars la PRO TV, a ajuns in finala și a facut parte din trupa Bliss, formata in urma competiției

- Lavinia Parva a fost pusa intr-o situație delicata de prezentatorii Andreea Mantea și Victor Slav. Soția lui Ștefan Banica Jr. s-a suparat și a rabufnit in timpul emisiunii. Bruneta a fost cat pe ce sa iasa din platou, dar a fost oprita in ultimul moment. Lavinia Parva a fost invitata in emisiunea Andreei…

- Schimbari la Antena 1! Emisiunea „Ie, Romanie” va ramane cu o singura difuzare pe saptamana, cel puțin pentru moment. La fel și emisiunea lui Dan Negru, Guess My Age, care va fi difuzata la o ora mai tarzie. Noutatea saptamanii va fi noul sezon al emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, care are un nou prezentator,…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur s-au intors acasa, dupa o luna petrecuta in Amsterdam. Actorul a incheiat filmarile, iar acum cei doi, impreuna cu copiii lor iși vor relua activitațile din Romania. Dana și Dragoș au gasit greu o casa pe gustul lor, iar vremea capricioasa le-a cam dat planul peste cap.…