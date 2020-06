Stiri pe aceeasi tema

- Un specialist de la Organizația Mondiala a Sanatații, dar și alți cercetatori, au avertizat ca pandemia de coronavirus este departe de a se fi terminat și au explicat cand s-ar putea inregistra cel de-al doilea val de COVID-19.

- Aflata in izolare la Constanța, Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, de abia așteapta sa se reia competițiile de tenis, dupa ce va trece pandemia de coronavirus.Sportiva clasata pe locul 2 in lume in topul jucatoarelor profesioniste de tenis crede ca, la revenirea pe teren, turneele care trebuie sa aiba…

- Deși trecem printr-o perioada foarte dificila, Sore incearca sa vada partea plina a paharului. De cand sta acasa, in izolare, frumoasa cantareața a marturisit ca in viața ei au avut loc o serie de transformari.

- Viteza foarte rapida de raspandire a noului coronavirus necesita un raspuns similar din partea producatorilor de vaccinuri si medicamente, care s-au vazut nevoiti sa-si reduca la cateva luni o munca ce dureaza in mod obisnuit ani buni pentru gasirea unor produse eficiente si sigure.

- Dan Negru s-a aratat ingrijorat despre situația cu care se va confrunta la finalul crizei provocata de pandemia de coronavirus. Prezentatorul de televiziune are o viziune sumbra, chiar apocaliptica, asupra a ceea ce va urma. Dan Negru a facut in repetate randuri declarații despre situația coronavirus…

- Multe dintre companiile locale sunt in aceasta perioada zdruncinate puternic de efectele pandemiei de coronavirus, iar numarul celor care apeleaza la disponibilizari sau trimiteri in șomaj tehnic crește de la ora la ora. Sunt insa și companii care au...

- Autoritatile sanitare din Romania au decis sa largeasca categoriile de persoane testate la coronavirus, dupa ce seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii s-a declarat nedumerit de faptul ca se efectueaza putine teste pentru depistarea COVID-19. „Mesajul nostru pentru toate tarile este simplu: Faceti teste!…

- Dupa pandemia de coronavirus din Europa, UEFA va decide marți, 17 martie, ce sa va intampla cu barajul pentru EURO 2020, cu turneul final al Campionatului European, dar și cu meciurile din Champions League și Europa League. Pentru cupele europene, poate fi și Final Four la Istanbul și Gdansk! In așteptarea…