Arhipelagul Hawaii, în stare de alertă în aşteptarea uraganului Lane, devenit de categoria a 4-a Starea de alerta a fost instituita marti intr-o parte a arhipelagului Hawaii in contextul in care puternicul uragan Lane avanseaza spre acest teritoriu insular, dupa ce a urcat la categoria a 4-a din cinci, a anuntat Centrul uraganelor pentru centrul Pacificului (CHPC), relateaza AFP.



"Uraganul major Lane se deplaseaza in continuare catre vest dar, potrivit previziunilor, el ar urma sa faca un viraj catre insulele hawaiene mai tarziu in cursul saptamanii", a precizat CPHC in buletinul sau informativ de la ora 15.00.



Din acest motiv, a fost emisa o "alerta de uragan" pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

