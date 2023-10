Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a sfintit la sfarsitul saptamanii trecute noile cruci ale unei biserici reabilitate din localitatea Agigea. Sfințirea a fost posibila de pe o macara, urcat deasupra turlelor lacasului de cult. Referitor la gestul acestuia, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului,…

- Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de praznicul Inaltarii Sfintei Cruci a fost facut public de reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului. Joi, 14 septembrie, Biserica Ortodoxa praznuieste Inaltarea Sfintei Cruci. Cu acest prilej,Miercuri, 13 septembrie, de la ora 6.40, va oficia Sfanta Liturghie…

- Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in perioada 1 4 septembrie a fost facut public de reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului. Vineri, 1 septembrie, Biserica Ortodoxa ii cinsteste pe Sfantul Cuvios Simeon Stalpnicul, ale carui moaste se afla la Catedrala arhiepiscopala, pe Sfantul Cuvios…

- PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va oficia slujba de Priveghere a Sfintilor Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul si Venust, urmata de Sfanta Liturghie la manastirea "Sfantul Gheorgheldquo; din localitatea Topalu. Conform unei postari pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului,…

- Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in perioada 17 19 august a fost facut public de catre reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului. In perioada 16 19 august, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, insoteste un grup de pelerini in Tara Sfanta. Momentele importante ale pelerinajului vor fi…

- Parintele Eugen Tanasescu și-a dat demisia din funcția de purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, a anunțat instituția intr-un comunicat de presa. Decizia vine dupa ce ieri, 2 august, siteul local Replica a publicat mai multe inregistrari audio in care parintele Tanasescu o critica pe Aneta…