Arhiepiscopul Tomisului slujeste, astazi, la Catedrala Navigatorilor din Constanta. Despre catedrala. Intamplari adevarate

- Arhiepiscopul Tomisului a trimis o adresa catre toate protoieriile din judetul Constanta in care anunta ca preotii sunt delegati in interes profesional sa oficieze Sfanta Liturghie la Manasitrea Pestera Sfantului Apostol Andrei pe data de 30 noiembrie. "In contextul pandemiei actuale, precum si al…

- La 11 noiembrie Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Mare Mucenic Mina. Cu acest prilej, aseara, de la ora 17.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Vecerniei cu Litie la manastirea Vacarestii Noi din apropierea localitatii Lumina, judetul Constanta, asezamant monahal care…

- Biserica Ortodoxa o cinsteste pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale carei moaste se afla la Catedrala Mitropolitana din Iasi.Sfanta Cuvioasa Parascheva este ocrotitoarea orasului Navodari, fiind cinstita in mod deosebit la biserica din localitate.Ieri, de la ora 17.00, IPS Teodosie,…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji astazi, 23 septembrie 2020, in Catedrala Arhiepiscopala din Constanta.Inaltul ierarh va oficia Sfanta Liturghie.Slujba este programata sa se desfasoare incepand cu ora 7.45.Anuntul privind programul IPS Teodosie a fost facut pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei…

- Duminica, 20 septembrie, IPS Teodosie va face parte din soborul de arhierei care va oficia slujba de tarnosire a Catedralei Episcopale "Invierea Domnului" din Oradea.Astazi, 18 septembrie, de la ora 23.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la manastirea "Acoperamantul…

- IPS Teodosie va sluji astazi, 17 septembrie 2020, la capela Adormirea Maicii Domnului, din Mamaia.Biserica Ortodoxa Romana o cinsteste astazi, 17 septembrie, pe Sfanta Mucenita Sofia si fiicele ei: Pistis, Elpis si Agapi.Cu acest prilej, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va oficia…

- Biserica Ortodoxa cinsteste Inaltarea Sfintei Cruci.La 14 septembrie Biserica Ortodoxa cinsteste Inaltarea Sfintei Cruci. Cu acest prilej astazi, de la ora 09.30, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la manastirea Dervent, cu prilejul unuia dintre hramuri, conform unui comunicat…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a oficiat sambata, 12 septembrie, Sfanta Liturghie, slujba la care au participat zeci de enoriași. Din transmisia video online realizata chiar de Arhiepiscopie, se observa cum credincioșii sunt inghesuiți in lacașul de cult, unii cu masca de protecție, alții -…